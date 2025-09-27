संगीत की शौकीन और DU से हुई पढ़ाई, UN में पाक की पोल खोलने वाली भारत की बेटी पेटल गहलोत कौन हैं?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद जैसे मुद्दों पर घेरा। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश किया और उन्हें वैश्विक मंच पर शर्मिंदा किया। पेटल गहलोत एक आईएफएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर धोया और उसकी विदेश नीति की सच्चाई उजागर की।

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए आए पाकिस्तानी पीएम को लगा कि वह झूठ परोसेंगे और दुनिया उनपर विश्वास करेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा।

यूएन में भारत ने न केवल पाकिस्तान को आईना दिखाया, बल्कि भारत ने पाकिस्तान का धुआं उड़ा दिया। यूएन में भारत की डिप्लोमेट पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को आतंक के साथ कई मु्द्दों पर बेनकाब किया। पाकिस्तान को इस वैश्विक मंच पर शर्मिंदा भी होना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि यूएन में पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने वाली पेटल गहलोत कौन है?

कौन हैं पेटल गहलोत? दरअसल, पेटल गहलोत आईएफएस अधिकारी हैं। वह केवल 33 साल की ही हैं। 2015 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया। वर्तमान में वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। वहीं, इससे पहले वह भारतीय विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को के भारतीय मिश में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकीं हैं।

DU से हुई है पेटल की पढ़ाई न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पेटल गहलोत का जन्म नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली आईं, जहां पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन से राजनीति विज्ञान में एमए किया। इसके बाद 2015 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुईं।

गिटार बजाने का रखती हैं शौक आईएफएस अधिकारी होने के बावजूद भी पेटल गहलोत बेहद कलात्मक व्यक्तित्व की धनी हैं। बताया जाता है कि उनको गिटार बजाने का काफी शौक है। वहीं, उन्हें गाने का भी शौक है। खाली समय में अक्सर वह संगीत की दुनिया में खो जाती है।

पेटल गहलोत का सोशल मीडिया देखकर लगता है कि उन्हें प्रकृति से भी काफी लगाव है। बताया जाता है कि वह अपनी टीम के साथ काफी दोस्ताना संबंध रखती हैं। कहा जाता है कि पेटल डिप्लोमेसी को पर्सनल टच देती हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि वह दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स के साथ अपनी मीटिंग के दौरान ज्यादा कूल नजर आती हैं।

UN में पाकिस्तान को जमकर धोया यूएन महासभा की बैठक में पेटल ने पाकिस्तान को जमकर धोया। उनका ये भाषण काफी शानदार रहा। पाकिस्तान के खिलाफ उनका धारदार भाषण न सिर्फ भारत की कूटनीति की सख्त झलक पेश करता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि वैश्विक मंच पर भारतीय राजनयिक मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने में सक्षम हैं।