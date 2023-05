Weather Update Today: कहीं गर्म हवाएं तो कहीं धूल भरी आंधी, जानें मौसम को लेकर IMD का ताजा अपडेट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मौसम विभाग ने आज कुछ राज्यों में बारिश की बात कही है तो वहीं कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच मौसम विभाग (IMD) ने मॉनसून पर भी अपडेट दिया है।

Thunderstorm/ Dust storm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-50 Km/h would occur over and adjoining areas of many places of Delhi, North Delhi, North-East Delhi, North-West Delhi, West Delhi, Central-Delhi, East Delhi and NCR ( Loni Dehat, pic.twitter.com/SlBuBPDdbv