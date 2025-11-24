कश्मीर में शून्य के नीचे पहुंचा तापमान, उत्तर भारत में ठंड के सितम के बीच 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Weather Update: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जहां एक और पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे जा पहुंचा है, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार कम हो रहा है और ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विभाग ने ठंड के सितम के बीच देश के छह राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, जहां एक और देश में ठंड का प्रकोप जारी है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में आने वाले एक से दो दिनों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं दिल्ली से यूपी तक और जम्मू से उत्तराखंड तक कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में तापमान में आएगी गिरावट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, अधिकमत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह और शाम के समय 20 से 25 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हलांकि, इससे भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

बिहार के मौसम की जानकारी बिहार के अधिकांश जिलों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। बिहार के लगभग सभी जिलों में आज अधिकतम तापमान में कमी देखने मिल सकती है। वहीं, 15 से 20 KM/H की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरने की अपील की है।