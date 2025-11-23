हिमाचल में कड़ाके की ठंड से जमने लगे नदी-नाले व झरने, प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवायजरी की जारी

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क चल रहा है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। कुल्लू मनाली सहित लाहुल स्पीति में ठंड प्रचंड हो गई है। धूप खिलने के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं।



कड़ाके की ठंड से लाहुल स्पीति में नाले व झरने जमने लगे हैं। लाहुल-स्पीति जिले में रोहतांग, शिंकुला, कुंजम व बारालाचा दर्रे में बहने वाले सभी झरने जमकर ठोस हो गए हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे भी अब जमने शुरू हो गए हैं।



लाहुल निवासी टशी राम, सोनम, दोरजे, पलजोर व दीपक ने बताया कि जनजातीय जिले में तापमान माइनस से नीचे पहुंचने लगा है। इससे नदी-नालों के साथ पेयजल स्रोत भी जमने लगे हैं। उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए वह लोग आवश्यक सामग्री के भंडारण में जुट गए हैं।



बर्फबारी के मौसम में आवश्यक सामग्री की किल्लत न आए, इसके लिए लोग तीन-चार महीनों के लिए राशन, लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर रहे हैं।