    हिमाचल में कड़ाके की ठंड से जमने लगे नदी-नाले व झरने, प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवायजरी की जारी

    By Davinder Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में भीषण ठंड से नदी, नाले और झरने जम गए हैं। तापमान में गिरावट के कारण कई जगहों पर पानी बर्फ बन गया है। प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।

    हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लाहुल में जमा नाला।

    जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क चल रहा है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। कुल्लू मनाली सहित लाहुल स्पीति में ठंड प्रचंड हो गई है। धूप खिलने के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। 

    कड़ाके की ठंड से लाहुल स्पीति में नाले व झरने जमने लगे हैं। लाहुल-स्पीति जिले में रोहतांग, शिंकुला, कुंजम व बारालाचा दर्रे में बहने वाले सभी झरने जमकर ठोस हो गए हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे भी अब जमने शुरू हो गए हैं। 

    लाहुल निवासी टशी राम, सोनम, दोरजे, पलजोर व दीपक ने बताया कि जनजातीय जिले में तापमान माइनस से नीचे पहुंचने लगा है। इससे नदी-नालों के साथ पेयजल स्रोत भी जमने लगे हैं। उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए वह लोग आवश्यक सामग्री के भंडारण में जुट गए हैं। 

    बर्फबारी के मौसम में आवश्यक सामग्री की किल्लत न आए, इसके लिए लोग तीन-चार महीनों के लिए राशन, लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर रहे हैं। 

    लेह हाईवे बंद, काजा मार्ग पर थम जाएंगे वाहन

    दूसरी ओर लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, जबकि काजा मार्ग पर भी 24 नवंबर को वाहनों की रफ्तार थम जाएगी। स्पीति घाटी के लोग अब मई जून में कुंजम बहाल होने तक शिमला से बाया किन्नौर व समदो होकर ही काजा आ जा सकेंगे। पर्यटक अब इस मार्ग से आवाजाही नहीं कर सकेंगे। 

    रोहतांग व शिंकुला दर्रा ही बहाल

    इन दिनों फिलहाल रोहतांग व शिंकुला दर्रा वाहनों के लिए बहाल है। प्रशासन ने धूप निकलने पर ही सफर की सलाह दी है। पर्यटकों को खासतौर पर सावधानी बरतने की सलाह है। सड़क  पर पाला जमने से वाहन स्किड होने का भय रहता है।

    उपायुक्त ने जारी की एडवायजरी

    उधर, उपायुक्त लाहुल स्पीति किरण भड़ाना ने बताया कि सर्दियों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री और ईंधन का भंडारण कर लिया गया है। लोग भी अपने स्तर पर जरूरी सामान और बालन लकड़ी स्टोर कर रहे हैं। 25 नवंबर से कुंजुम दर्रा वाहनों के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अब मनाली लेह सहित कुंजुम मार्ग पर सफर न करें।