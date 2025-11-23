हिमाचल में 9 वर्ष बाद सूखे जैसे हालात, यहां -6 डिग्री पहुंचा तापमान, आखिर कब तक बन रहे वर्षा और बर्फबारी के आसार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नौ वर्ष बाद नवंबर में सूखे जैसे हालात उपजे हैं। 2016 और 2014 में नवंबर में वर्षा नहीं हुई थी। इस बार भी यही स्थिति है। प्रदेश में नवंबर माह में अब तक किन्नौर में 3.2 व लाहुल स्पीति में 2.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बाकी स्थानों पर वर्षा नहीं हुई केवल बूंदाबांदी हुई है। आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कड़ाके की शुष्क ठंड ने बढ़ाई परेशानी प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की शुष्क ठंड पड़ रही है और तेवर कड़े होते जा रहे हैं। प्रदेश में 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच और पांच डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। चार स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमावबिंदु से नीचे दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।

ताबो में -6.6 डिग्री तापमान सबसे अधिक गिरावट लाहुल स्पीति के ताबो में 2.2 डिग्री सेल्सियस के कारण सबसे कम -6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलंग में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ माइनस चार डिग्री, कुकुमसेरी में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ माइनस 3.4, कल्पा में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ माइनस एक डिग्री दर्ज किया गया।

अधिकतम तापमान में भी गिरावट अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। धूप के खिलने के बावजूद दिन के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। दिसंबर में ही वर्षा की उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में 30 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में 30 नवंबर तक वर्षा और बर्फबारी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। दिसंबर में ही अब वर्षा की उम्मीद है।