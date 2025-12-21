दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी कंपकंपी; IMD का नया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार को कई राज्यों में घने कोहरे की चादर के कारण दृश्यता बेहद कम रही। जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पारा लगातार नीचे गिर रहा है। जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रविवार सुबह बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों में खुशी की लहर है। दिल्ली से राजस्थान तक पारा नीचे रहा और लोगों को कंपकपाती सर्दी का एहसास हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में बढ़ी गलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गला देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। हवा के कारण तापमान में कमी देखने को मिल रही है। सुबह और रात के समय विजिबिलटी काफी कम रही, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ।

कोहरे की मार सड़क से लेकर उड़ानों तक पर देखने को मिला। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण ट्रेने विलंब से चल रही हैं और कई उड़ानों को भी रद करना पड़ा है।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में पिछले कुछ समय से बर्फबारी का दौर जारी है। इसके कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। आईएमडी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ जिलों में 21 तक घना कोहरा छाया रह सकता है।