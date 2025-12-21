Language
    दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी कंपकंपी; IMD का नया अपडेट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड और बढ़ने की सं ...और पढ़ें

    Hero Image

    कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार को कई राज्यों में घने कोहरे की चादर के कारण दृश्यता बेहद कम रही। जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पारा लगातार नीचे गिर रहा है। जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रविवार सुबह बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों में खुशी की लहर है। दिल्ली से राजस्थान तक पारा नीचे रहा और लोगों को कंपकपाती सर्दी का एहसास हुआ।

    Weather Update (7)

    दिल्ली में बढ़ी गलन

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गला देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। हवा के कारण तापमान में कमी देखने को मिल रही है। सुबह और रात के समय विजिबिलटी काफी कम रही, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ।

    Weather Update (6)

    कोहरे की मार सड़क से लेकर उड़ानों तक पर देखने को मिला। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण ट्रेने विलंब से चल रही हैं और कई उड़ानों को भी रद करना पड़ा है।

    अगले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक देश के कई राज्यों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, राजस्थान, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है।

    Weather Update (3)

    पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी

    पहाड़ी राज्यों में पिछले कुछ समय से बर्फबारी का दौर जारी है। इसके कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। आईएमडी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ जिलों में 21 तक घना कोहरा छाया रह सकता है।

    सड़क से लेकर हवाई यातायात भी प्रभावित

    आईएमडी ने अगले तीन दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं, कश्मीर में 21 दिसंबर को कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी हो सकती है। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित है।

    Weather Update (4)

    यूपी के मौसम का हाल

    उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। घने को कोहरे के कारण रेल सेवा पूरी तरीके से चरमरा गई है। आईएमडी ने बताया कि 26 से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी यूपी और 23 से 25 दिसंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाने की संभावना है। (सोर्स- आईएमडी)

