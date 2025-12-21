दिल्ली में छाई स्मॉग की मोटी चादर, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल और 600 उड़ानें हुईं लेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इसका असर उड़ानों में देखने को मिला है। विजिबिलिटी घटने से 104 उड़ानों को रद करना पड़ा, जिसमें 64 प्रस्थान और 40 आगमन की फ्लाइट्स शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा करीब 600 उड़ानों ने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरी और सुबह तक चार उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। कोहरे से सुबह के घंटों में उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। #WATCH | Delhi | Dense layer of toxic smog engulfs the runway at Indira Gandhi International Airport. pic.twitter.com/sUqUluqWez — ANI (@ANI) December 21, 2025 एअर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी एअर इंडिया और इंडिगो सहित देश की प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। देश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरे के कारण संभावित उड़ान व्यवधानों की चेतावनी दी गई है। एयरलाइन्स ने कहा कि विजिबिलिटी कम होने की समस्या फ्लाइट संचालन को प्रभावित कर सकती है, देरी या शेड्यूल में बदलाव संभव है। इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।