दिल्ली में छाई स्मॉग की मोटी चादर, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल और 600 उड़ानें हुईं लेट
दिल्ली में घने स्मॉग के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, और लगभग 600 उड़ानें देरी से चल रही हैं। दृश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इसका असर उड़ानों में देखने को मिला है। विजिबिलिटी घटने से 104 उड़ानों को रद करना पड़ा, जिसमें 64 प्रस्थान और 40 आगमन की फ्लाइट्स शामिल हैं।
इसके अलावा करीब 600 उड़ानों ने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरी और सुबह तक चार उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। कोहरे से सुबह के घंटों में उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।
#WATCH | Delhi | Dense layer of toxic smog engulfs the runway at Indira Gandhi International Airport. pic.twitter.com/sUqUluqWez— ANI (@ANI) December 21, 2025
एअर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
एअर इंडिया और इंडिगो सहित देश की प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। देश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरे के कारण संभावित उड़ान व्यवधानों की चेतावनी दी गई है।
एयरलाइन्स ने कहा कि विजिबिलिटी कम होने की समस्या फ्लाइट संचालन को प्रभावित कर सकती है, देरी या शेड्यूल में बदलाव संभव है। इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।
कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI
दिल्ली में रविवार सुबह सात बजे के एक्यूआई 438 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। अक्षरधाम इलाके में एक्यूआई 438 था, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है। CPCB के डेटा के अनुसार, गाजीपुर इलाके में भी AQI लेवल 438 रिकॉर्ड किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में एक्यूआई 381 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का लेवल 'गंभीर' हो गया, जहां एक्यूआई फिर से 440 था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।