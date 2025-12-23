दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, हर तरफ घने कोहरे की चादर, जानें अपने राज्य में मौसम का हाल
पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के कारण दृश्यता कम है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते कुछ दूरी से आ रही गाड़ियों को देखना भी मुश्किल हो गया है।
दिल्ली एनसीआर में भी आज मंगलवार, 23 जनवरी की सुबह कोहरे ने सड़कों को घेरे रखा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 20-डिग्री और न्यूनतम तापमान 10-डिग्री रहने की उम्मीद है।
दिल्ली की सर्दी
एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में अगले दिन बुधवार को पारा और भी गिर सकता है। 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9-डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।
कश्मीर में कड़ाके की ठंड
कश्मीर में आज 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4-डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन आज और कल यहां लोगों को कोहरे से राहत मिल सकती है। पर्यटक कश्मीर की ठंड का लुत्फ उठा पायेंगे।
बिहार का मौसम
बिहार में आज धूप खिलेगी और मौसम साफ रहेगा। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 18-डिग्री और न्यूनतम तापमान 12-डिग्री रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में खिलेगी धूप
उत्तर प्रदेश के शहरों को कई दिनों से कोहरे ने ढका हुआ है, लेकिन आज धूप खिलने की संभावना है. साथ ही रात में भी मौसम साफ रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 17-डिग्री और न्यूनतम तापान 12-डिग्री रहने की उम्मीद है।
पंजाब में गिरेगा पारा
पंजाब में आज साफ मौसम रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आज दिनभर धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 25-डिग्री तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 9-डिग्री तक जाएगा। अगले दिन बुधवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और गिरकर 7-डिग्री पर आ सकता है।
