सर्दियों में रातों-रात टायर प्रेशर क्यों हो जाता है कम? किस लिए जरूरी है सही हवा

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आप कार या दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो ठंड के मौसम में अक्सर एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह परेशानी सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले टायर में हवा का कम होना है। कई बार तो यह अचानक लगता है और यह भी समझ नहीं आता कि आखिरकार रातो-रात टायर का हवा कैसे कम हो गया? हम यहां पर आपको इसके बारे में विस्तार में बता रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है?

ठंड का टायर प्रेशर पर असर ठंड में जैसे-जैसे तापमान कम होता जाता है, वैसे-वैसे टायर के अंदर भरी हवा सिकुड़ने लगती है। हवा के सिकुड़ने से उसका दबाव कम हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर टायर प्रेशर लगभग 1 PSI तक कम हो सकता है। यह असर रात के समय ज्यादा दिखाई देता है। दरअसल रात का तापमान दिन के मुकाबले काफी कम होता है। अगर आपके वाहन के टायर में पहले से ही सही मात्रा से कम हवा थी, तो ठंड के कारण प्रेशर और गिर सकता है। टायर में हवा कम होना ड्राइविंग के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है।

कम टायर प्रेशर खतरनाक क्यों है? वाहन में कम हवा होने पर न केवल ड्राइविंग करना असुरक्षित होता है, बल्कि कई दूसरी दिक्कतें भी होती है। सही टायर प्रेशर से गाड़ी का कंट्रोल और हैंडलिंग बेहतर रहता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सुधरती है, जो ठंड में बहुत जरूरी है। माइलेज बेहतर मिलता है। इसलिए सर्दियों में टायर प्रेशर को सही रखना काफी जरूरी है।

सर्दियों में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? ठंड के मौसम में टायर प्रेशर नियमित रूप से चेक करें, खासकर सुबह के समय। मौसम के अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि तापमान में अचानक गिरावट का सीधा असर टायर पर पड़ता है। सिर्फ टायर ही नहीं, बल्कि वाहन की बैटरी की हालत भी जांचते रहें, क्योंकि ठंड बैटरी पर भी असर डालती है। अगर आप EV चलाते हैं, तो ठंड में बैटरी की परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दें, क्योंकि इससे रेंज कम हो सकती है