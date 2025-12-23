Language
    कोहरे से ट्रेन परिचालन ठप: राजधानी 12 घंटे लेट, 5 घंटे से ज्यादा विलंब रही ब्रह्मपुत्र मेल

    By Kunal Amrit Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:03 AM (IST)

    बिहार के मुंगेर में कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन बाधित हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे और ब्रह्मपुत्र मेल 5 घंटे से ज्यादा लेट हुई। कोहरे के कारण दृश ...और पढ़ें

    जमालपुर स्टेशन पर यात्री परेशान दिखे। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। घने कोहरे ने एक बार फिर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। जमालपुर-किऊल रेलखंड सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते चार दिनों से लगातार घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों के परिचालन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। कई प्रमुख ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद भी करना पड़ा है। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    सोमवार को जमालपुर स्टेशन पर यात्री परेशान दिखे। नई दिल्ली से चलकर आने वाली सैरांग राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब 12 घंटे से ज्यादा विलंब से स्टेशन पहुंची। वहीं ब्रह्मपुत्र मेल लगभग पांच घंटे, फरक्का एक्सप्रेस चार घंटे तथा आनंद विहार-मालदा एक्सप्रेस भी कई घंटे विलंब से पहुंची। लगातार विलंब के कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही और लोग घंटों तक अपनी ट्रेनों का इंतजार करते रहे।

    ट्रेनों के विलंब से आने के कारण कई यात्री मजबूरी में प्राइवेट बसों और अन्य वैकल्पिक यातायात साधनों का सहारा लेने को विवश हो गए। स्टेशन के इंक्वायरी काउंटर पर यात्रियों की भीड़ बनी रही और लोग बार-बार अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए।

    यात्री राजेश कुमार, पिंटू कुमार, गुड़िया कुमारी, विवेक कुमार, गोपाल प्रसाद और कल्पना देवी ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों का समय पूरी तरह बिगड़ गया है। आगामी दिनों में भी कोहरा बढ़ने की संभावना है, जिससे यात्रा और अधिक मुश्किल हो सकती है।

    रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

    सेफ्टी व स्पीड को लेकर लिया जा रहा है ब्लॉक

    जमालपुर-किऊल रेलखंड पर इन दिनों सेफ्टी और स्पीड को बनाए रखने के उद्देश्य से रात्रि में तीन से चार घंटे का ब्लाक लिया जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में रेल प्वाइंट और ट्रैक की विशेष निगरानी आवश्यक होती है। इसी कारण पिछले एक माह से नियमित रूप से रात्रि ब्लॉक लिया जा रहा है, ताकि सुरक्षित और सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।