दिल्ली में गुलाबी ठंड का एहसास, यूपी-बिहार में भी गिरेगा पारा; IMD ने बताया अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम ने गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया है। लोगों को सुबह और रात में ठंड का एहसास हो गया। अक्तूबर की शुरुआत में ही लोग गर्म कपड़े निकालने के बारे में विचार करने लगे हैं।

इस बीच पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच आइए आपको बताते हैं आपके शहर में आज मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली के मौसम का हाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों गरज-चमक के साथ बारिश हुई। इस बारिश के बाद से अचानक गर्मी गायब हो गई और गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी। हालांकि, इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में 11 अक्तूबर तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके कारण हल्की सर्दी का एहसास होगा। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।