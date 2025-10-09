Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, धूप खिलने से सर्दी से मिली राहत; अब 14 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम

    By Nitish Kushwaha Edited By: Nitish Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:40 AM (IST)

    पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने के बाद गुरुवार से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर धूप खिलेगी, जिससे अचानक बढ़ी सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात संभव है। हाल ही में गोंदला, केलंग और कुकुमसेरी जैसे स्थानों पर भारी हिमपात हुआ, जिससे केलंग और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल में मौसम का बदला मिजाज, खिली धूप से मिली राहत।

    राज्य ब्यूरो,शिमला। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद वीरवार से राज्य के अधिकांश स्थानों में धूप खिलने से अचानक बढ़ी सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि 14 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूनतम तापमान में दो से चार और अधिकतम तापमान में छह से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्का हिमपात होने की संभावना रहेगी।

    बुधवार को गोंदला में 30 सेंटीमीटरकेलंग में 15, हंसा में पांच व कुकुमसेरी में 3.2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। शिमला शहर, जुब्बड़हट्टीसुंदरनगरमुरारी देवी व पालमपुर में आंधी चली। भारी वर्षा से और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से केलंग व कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया।

    केलंग में माइनस 2.1 व कुकुमसेरी में माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।