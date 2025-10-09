हिमाचल में कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, धूप खिलने से सर्दी से मिली राहत; अब 14 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम

राज्य ब्यूरो,शिमला। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद वीरवार से राज्य के अधिकांश स्थानों में धूप खिलने से अचानक बढ़ी सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि 14 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

न्यूनतम तापमान में दो से चार और अधिकतम तापमान में छह से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्का हिमपात होने की संभावना रहेगी।

बुधवार को गोंदला में 30 सेंटीमीटर, केलंग में 15, हंसा में पांच व कुकुमसेरी में 3.2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। शिमला शहर, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, मुरारी देवी व पालमपुर में आंधी चली। भारी वर्षा से और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से केलंग व कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया।