पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का कहर, तीसरे दिन भी आंधी-तूफान के साथ हुई तेज वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के चलते पंजाब के कई जिलों में बुधवार को तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार, वीरवार से मौसम साफ रहेगा और 15 अक्टूबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। लुधियाना में 24.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व बंगाल से आ रही मानसूनी हवाओं से पंजाब में बुधवार को भी कई जिलों में तेज हवाओं के बीच वर्षा हुई। इससे दिन के साथ-साथ रात का तापमान गिरा।
दिन के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस व रात के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार चंडीगढ़ में 37.2 मिलीमीटर, लुधियानामें 24.4, पटियाला में 42.0, एसबीएस नगर में 48.4, होशियारपुर में 20.4, मोहाली में 11.5, रूपनगर में 33, पठानकोट में 7.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वीरवार से मौसम साफ हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक वर्षा की संभावना नहीं है।
