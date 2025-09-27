Tamil Nadu Stampede: विजय की रैली में भगदड़, देर से पहुंचे नेता या पानी की बोतल बांटने से हुई घटना? क्या है मुख्य कारण

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में देरी और गर्मी के कारण स्थिति बिगड़ी जिससे कई लोगों के घायल होने की आशंका है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने तत्काल राहत और इलाज के आदेश दिए हैं। विजय जो तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के अध्यक्ष हैं की रैली में पानी की बोतलें बांटने के दौरान हालात और बिगड़ गए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और राजनेता विजय की रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करीब 30 हजार लोग उनकी रैली में पहुंचे थे। भीड़ ज्यादा होने और देर से कार्यक्रम शुरू होने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसमें कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की आशंका है।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पीड़ितों की मदद युद्धस्तर पर की जाए। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत राहत और इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया। क्या है विजय की पार्टी का नाम विजय जो तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के अध्यक्ष हैं, वे शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे रैली में पहुंचने वाले थे। लेकिन वे कम से कम 6 घंटे की देरी से पहुंचे। इस दौरान भीड़ लगातार बढ़ती रही और गर्मी के कारण कई लोग बेहोश हो गए। जैसे ही विजय पहुंचे उन्होंने अपनी स्पीच रोककर भीड़ को पानी की बोतलें बांटनी शुरू की। हालांकि, इस दौरान हालात और बिगड़ गए।