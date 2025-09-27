Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ से 31 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:56 PM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में एक अभिनेता-राजनेता की रैली में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से दुखद घटना घटी। इस दुर्घटना में 31 लोगों की जान चली गई। स्थानीय अस्पताल के अधिकारियों ने मृतकों की पुष्टि की है। घटना के कारणों की जांच जारी है। अनुमान लगाया जा रहा कि भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण घटना हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। अभिनेता-राजनेता की रैली के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद 31 लोगों की की मौत हो गई। स्थानीय अस्पताल के अधिकारियों ने लोगों की मौत की जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मरने वाले सात वयस्क विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के समर्थक थे। वे रैली स्थल पर कम से कम छह घंटे से विजय का इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया।

    पीएम मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया और दुख जताया है। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने का कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

    'धारा 498ए रिश्ते पर नींबू निचोड़ने जैसा', SC ने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता