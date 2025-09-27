हरप्रीत कौर से पहले कितने भारतीयों को वापस भेज चुका है अमेरिका? विदेश मंत्रालय ने बताए आंकड़े

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अब तक 2400 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इनमें 73 वर्षीय हरजीत कौर भी शामिल हैं जो 30 साल से अमेरिका में रह रही थीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल के आखिर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें डोनल्ड ट्रंप को दोबारा सत्ता संभालने का मौका मिला। नए साल की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से हुई। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अवैध अप्रवासियों को खदेड़ने का एलान कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हजारों की संख्या में अप्रवासियों को बेहद अमानवीय तरीके से अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। उनके हाथ-पैर बांधकर अमेरिकी विमानों में भरकर उन्हें उनके देश पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक अमेरिका 2400 से ज्यादा भारतीयों को भी देश से निकाल चुका है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह आंकड़े साझा किए हैं, जिसके अनुसार अमेरिका ने अब तक ढाई हजार के आसपास भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस लिस्ट में 73 साल की बुजुर्ग पंजाबी महिला हरजीत कौर का नाम भी शामिल हैं, जो पिछले 30 साल से अमेरिका में रह रहीं थीं।