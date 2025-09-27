Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: सीमा पार से आतंकवाद को कब रोकेंगे? सवाल सुनते ही मुंह छिपाकर भागने लगे शहबाज शरीफ

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:53 AM (IST)

    पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे। उनसे सीमा पार आतंकवाद को रोकने के बारे में सवाल पूछा गया जिस पर वे असहज दिखे। एएनआई के एक रिपोर्टर ने उनसे तंज करते हुए कहा कि भारत आपको हरा रहा है। इस टिप्पणी पर शहबाज शरीफ बिना जवाब दिए वहां से चले गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीमा पार आतंकवाद पर पूछे गए सवाल से पाकिस्तानी पीएम हुए असहज। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वीं सत्र में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जाने के दौरान उन्हें एक मु्श्किल सवाल से गुजरना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय समाचार एजेंसी एएनआई ने उनसे पूछा कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान कब रोकेगा। इस सवाल को सुनते ही शबहाज शरीफ असहज हो गए।

    वीडियो में दिखी शहबाज शरीफ की असहजता

    समाचार एजेंसी एएनएआई ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। यूएन मुख्यालय में प्रवेश करने के दौरान शहबाज शरीफ से पूछा गया कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को कब रोकेगा। इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। उन्हें हरा रहे हैं। हालांकि, इसी दौरान एएनआई के रिपोर्टर ने तंज किया कि भारत आपको हरा रहा है। इस टिप्पणी पर शहबाज शरीफ असहज हो गए और कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए।

    भारत ने पाकिस्तान को यूएन में दिया करारा जवाब

    गौरतलब है कि यूएन में शहबाज शरीफ ने कई झूठे दावे किए। बाद में भारत इन सभी दावों का तीखा जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लड़ाई बंद करने की याचना की थी। भारत ने साफ किया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच के मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

    बता दें कि पाकिस्तानी पीएम ने यूएन में दावा कर दिया कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान उनका देश काफी मजबूत स्थिति में था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष को विराम दिया गया।

    भारत ने पाकिस्तानी पीएम के बयान पर कसा तंज

    इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यहां तक दावा कर दिया मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सेना ने विजय प्राप्त की। इस पर यूएन में भारत की डिप्लोमैट पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को आतंक के साथ कई मु्द्दों पर बेनकाब किया।

    पेटल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को तबाह किया गया। उस क्षति की तस्वीरें, जाहिर है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह दिखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है। 

    यह भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाई थी पाक सेना', UN में फिर खुली शहबाज के दावों की पोल

    यह भी पढ़ें: UNSC में क्यों फेल हुआ रूस और चीन का प्रस्ताव? ईरान के परमाणु प्रतिबंध से जुड़ा है मामला