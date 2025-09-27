VIDEO: सीमा पार से आतंकवाद को कब रोकेंगे? सवाल सुनते ही मुंह छिपाकर भागने लगे शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे। उनसे सीमा पार आतंकवाद को रोकने के बारे में सवाल पूछा गया जिस पर वे असहज दिखे। एएनआई के एक रिपोर्टर ने उनसे तंज करते हुए कहा कि भारत आपको हरा रहा है। इस टिप्पणी पर शहबाज शरीफ बिना जवाब दिए वहां से चले गए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वीं सत्र में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जाने के दौरान उन्हें एक मु्श्किल सवाल से गुजरना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय समाचार एजेंसी एएनआई ने उनसे पूछा कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान कब रोकेगा। इस सवाल को सुनते ही शबहाज शरीफ असहज हो गए।

वीडियो में दिखी शहबाज शरीफ की असहजता समाचार एजेंसी एएनएआई ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। यूएन मुख्यालय में प्रवेश करने के दौरान शहबाज शरीफ से पूछा गया कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को कब रोकेगा। इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। उन्हें हरा रहे हैं। हालांकि, इसी दौरान एएनआई के रिपोर्टर ने तंज किया कि भारत आपको हरा रहा है। इस टिप्पणी पर शहबाज शरीफ असहज हो गए और कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए।

#WATCH | New York | "We are defeating cross-border terrorism. We are defeating them," says Pakistan PM Shehbaz Sharif when asked by ANI about cross-border terrorism as he enters the UN pic.twitter.com/pnCeYqZdNp — ANI (@ANI) September 26, 2025 भारत ने पाकिस्तान को यूएन में दिया करारा जवाब गौरतलब है कि यूएन में शहबाज शरीफ ने कई झूठे दावे किए। बाद में भारत इन सभी दावों का तीखा जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लड़ाई बंद करने की याचना की थी। भारत ने साफ किया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच के मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

बता दें कि पाकिस्तानी पीएम ने यूएन में दावा कर दिया कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान उनका देश काफी मजबूत स्थिति में था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष को विराम दिया गया।

भारत ने पाकिस्तानी पीएम के बयान पर कसा तंज इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यहां तक दावा कर दिया मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सेना ने विजय प्राप्त की। इस पर यूएन में भारत की डिप्लोमैट पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को आतंक के साथ कई मु्द्दों पर बेनकाब किया।