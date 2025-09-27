Language
    चीन: भूकंप के तेज झटकों के बाद 100 से ज्यादा घरों में आई दरार, सात लोग घायल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:56 AM (IST)

    China Earthquake उत्तरी पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में शनिवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण 100 से अधिक घरों में दरारें आ गईं और 8 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए। इस आपदा में 7 लोग घायल हुए लेकिन किसी की जान नहीं गई। भूकंप का केंद्र लांझोऊ से 140 किलोमीटर दूर जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था।

    चीन के गांसू प्रांत में आया भूकंप। फोटो - सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, बीजिंग। उत्तर पश्चिमी चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। चीन के गांसू प्रांत में शनिवार को 5.6 की तीव्रता वाला भूंकप आया, जिससे न सिर्फ कई घरों में दरार आ गई बल्कि लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला।

    चीनी समाचार चैनल शिन्हुआ के अनुसार, भूकंप में 7 लोग घायल हैं। हालांकि, इस दौरान किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई और न ही किसी को कोई गंभीर चोट आई है।

    8 घर हुए धराशायी

    भूकंप की जानकारी देते हुए चीनी सरकार ने बताया कि आज सुबह लगभग 5:49 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका मैग्नीट्यूड 5.6 आंका गया है। भूकंप का केंद्र लांझोऊ से 140 किलोमीटर दूर और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे गहराई में दर्ज किया गया है।

    चीन की सरकार के अनुसार, भूकंप इतनी तेज था कि इलाके में मौजूद 100 से ज्यादा घरों में दरार आ गई और 8 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए। इस आपदा में 7 लोगों को चोटें भी आईं हैं, मगर सभी खतरे से बाहर हैं।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

