चीन: भूकंप के तेज झटकों के बाद 100 से ज्यादा घरों में आई दरार, सात लोग घायल

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। उत्तर पश्चिमी चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। चीन के गांसू प्रांत में शनिवार को 5.6 की तीव्रता वाला भूंकप आया, जिससे न सिर्फ कई घरों में दरार आ गई बल्कि लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला।

चीनी समाचार चैनल शिन्हुआ के अनुसार, भूकंप में 7 लोग घायल हैं। हालांकि, इस दौरान किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई और न ही किसी को कोई गंभीर चोट आई है।

5.6-magnitude earthquake strikes Longxi County, #Gansu at 5:49 AM today. Depth: 10 km. Local reports indicate building collapses—no casualties confirmed yet. Rescue efforts are underway.​ #earthquake #China pic.twitter.com/wBoNVLrfEn — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 27, 2025

8 घर हुए धराशायी

भूकंप की जानकारी देते हुए चीनी सरकार ने बताया कि आज सुबह लगभग 5:49 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका मैग्नीट्यूड 5.6 आंका गया है। भूकंप का केंद्र लांझोऊ से 140 किलोमीटर दूर और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे गहराई में दर्ज किया गया है।