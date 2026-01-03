Language
    'नहीं करेंगे आत्मसमर्पण', वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की दुनिया ने की निंदा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:15 PM (IST)

    वेनेजुएला ने राजधानी कराकस में हुए धमाकों के बाद अमेरिका पर सैन्य आक्रामकता और संप्रभुता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। वेनेजुएला सरकार ने कहा कि ...और पढ़ें

    वेनेजुएला पर अमेरिका हमले की हो रही निंदा।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला सरकार ने राजधानी कराकस में हुए जोरदार धमाकों के बीच अमेरिका पर सैन्य आक्रामकता का गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। सरकार ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और यह कदम क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा है।

    आधिकारिक बयान में अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने एलान किया कि हम न तो अमेरिका के आगे समर्पण करेंगे और न ही बातचीत करेंगे। वेनेजुएला के संचार मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद एक और दो का खुला उल्लंघन बताया गया, जो देशों की संप्रभुता और बल प्रयोग पर रोक से जुड़े हैं।

    सरकार ने क्या लगाया आरोप?

    सरकार ने आरोप लगाया कि यह कथित हमला वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों- विशेष रूप से तेल और खनिजों- पर कब्जा करने और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। बयान में सत्ता परिवर्तन की किसी भी कोशिश को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया कि वेनेजुएला ने दो शताब्दियों से अधिक समय तक अपनी संप्रभुता की रक्षा की है।

    रूस ने किया कड़ा विरोध

    रूस ने अमेरिका की कार्रवाई की सबसे कड़ी आलोचना की। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे अवैध सशस्त्र हमला बताया और कहा कि इसे सही ठहराने वाला कोई औचित्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि वैचारिक शत्रुता ने व्यावहारिक समझदारी को हरा दिया है। रूस ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी एकजुटता जताई और यह भी बताया कि अमेरिकी हमले में रूसी नागरिकों को कोई चोट नहीं आई।

    ईरान बोला- अमेरिकी सैन्य हमला अस्वीकार्य

    ईरान ने भी अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैन्य हमला वेनेजुएला पर पूरी तरह अस्वीकार्य है।अमेरिकी कदम शांति के लिए खतरा चीन ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा एक संप्रभु देश और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ बल प्रयोग से बेहद हैरान है और इसकी निंदा करता है।

    चीन ने क्या कहा?

    चीन के मुताबिक, अमेरिका की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने कहा कि ऐसे कदम लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।

    कोलंबिया ने बढ़ाई सीमा सुरक्षा

    वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया और चेतावनी दी कि इससे पड़ोसी देशों में मानवाधिकार और प्रवासन संकट बढ़ सकता है।

    स्पेन ने मध्यस्थ बनने का प्रस्ताव रखा

    स्पेन ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान की पेशकश की है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी पक्षों को संयम और तनाव कम करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्पेन इस संकट का शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए समाधान खोजने में मदद करने को तैयार है।

    मेक्सिको सरकार ने कड़ी निंदा की

    मेक्सिको सरकार ने इस हमले की कड़ी आलोचना की और कहा कि मौजूदा मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद और बातचीत ही एकमात्र वैध और प्रभावी माध्यम हैं। साथ ही क्षेत्र में शांति बनाए रखने और टकराव से बचने में योगदान देने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया।

    ब्राजील ने हमलों को बताया खतरनाक मिसाल

    ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की अमेरिकी कार्रवाई अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक नए तरह का खतरनाक मिसाल तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि देशों पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करके देशों पर हमला करना हिंसा, अराजकता और अस्थिरता वाली दुनिया की ओर पहला कदम है।

    इसके अलावा, बेलारूस, इक्वाडोर, उरुगुवे, चिली समेत तमाम देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया। यूरोपीय संघ ने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान किया जाना चाहिए। संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेयेन ने कहा कि संकट की घड़ी में ईयू वेनेजुएला के लोगों के साथ है। देश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बदलाव होना चाहिए।

