उज्जैन में आई लव मोहम्मद के बैनर से तनाव, जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक नगरी उज्जैन में फिर आइ लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। इससे पहले ईदगाह में इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे,जिसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने आइ लव महाकाल के पोस्टर लगाए थे।

शनिवार को शहर के तोपखाना व बेगमबाग क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा बैनर लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हटवाया। बाद में हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे और इसे त्योहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया।

माहौल बिगाड़ने का प्रयास बर्दाश्त नहीं

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि पुलिस बैनर लगाने वालों की तलाश कर रही है। हम नवरात्र के पहले ही सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से बात कर शांति की अपील कर चुके हैं। माहौल बिगाड़ने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।