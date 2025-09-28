Language
    उज्जैन में आई लव मोहम्मद के बैनर से तनाव, जांच में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    उज्जैन में आई लव मोहम्मद के बैनर लगने से तनाव बढ़ गया। पहले ईदगाह में ऐसे पोस्टर लगे जिसके जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। शनिवार को तोपखाना और बेगमबाग इलाके में बैनर लगने की खबर मिलते ही पुलिस ने उन्हें हटाया। हिंदू संगठनों ने इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया।

    उज्जैन में आई लव मोहम्मद के बैनर से तनाव (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक नगरी उज्जैन में फिर आइ लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। इससे पहले ईदगाह में इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे,जिसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने आइ लव महाकाल के पोस्टर लगाए थे।

    शनिवार को शहर के तोपखाना व बेगमबाग क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा बैनर लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हटवाया। बाद में हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे और इसे त्योहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया।

    माहौल बिगाड़ने का प्रयास बर्दाश्त नहीं

    एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि पुलिस बैनर लगाने वालों की तलाश कर रही है। हम नवरात्र के पहले ही सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से बात कर शांति की अपील कर चुके हैं। माहौल बिगाड़ने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

