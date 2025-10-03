Language
    कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द, BJP बोली- राहुल नफरत के भाईजान

    By Jagran News Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की जिससे राजनीतिक बवाल मच गया। उदित राज ने पीएम मोदी के स्वर्ण महल बनवाने को लेकर अपशब्द कहे जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक पदों की गरिमा भूलने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर मोदी विरोधी होने का आरोप लगाया।

    कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीतिक उलझन में फंस गई है। दरअसल, कांग्रेस नेता उदित राज ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए पीएम मोदी के बारे में अपशब्द कहा। जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की।

    कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी के बारे में अपशब्द कहते हुए कहा कि जिस तरह से वह अपना स्वर्ण महल बनवा रहे हैं, एक बार जब वह उसमें प्रवेश करेंगे, तो उसी स्वर्ण महल को जलते हुए देखेंगे।

    बीजेपी ने किया पलटवार

    पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा एक व्यक्ति के प्रति अपनी घृणा में, कांग्रेस संवैधानिक पदों की गरिमा भूल जाती है। इस दौरान बीजेपी ने उन कथित उदाहरणों के बारे में भी बताया, जिसमें विपक्षी दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    शजनाज पूनावाला ने बताई कांग्रेस की सच्चाई

    भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "मोदी विरोधी और भारत विरोधी होना उनकी मानक कार्यप्रणाली बन गई है।" उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज की आलोचना करते हुए कहा कि राज ने अतीत में माओवादियों को "उचित" ठहराया था और आरएसएस को "आतंकवादी" कहा था। यही नहीं शहजाद पूनावाला ने इस दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा पीएम मोदी की मां को लेकर किए गए कथित अपमानित घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि कहा यह कांग्रेस की सच्चाई है।

    राहुल गांधी करते हैं पीएम को डंडा मारने की बात

    पूनावाला ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत खराब होने पर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। यह आरएसएस के मूल्यों को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करते हैं। वे उनके ओबीसी समुदाय को गाली देते हैं। इसी से बता चल रहा है कि वे 'मोहब्बत की दुकान' नहीं, बल्कि 'नफरत की भाईजान' हैं। इसीलिए वे समय-समय पर चुनाव आयोग, भारत और सनातन संस्कृति पर हमला करते रहते हैं।

    (समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ )

