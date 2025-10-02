'नीतीश कुमार चाणक्य हैं', बिहार JDU अध्यक्ष ने CM के उत्तराधिकारी और चुनाव के लिए कर दी भविष्यवाणी

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और उत्तराधिकारी तय करने में सक्षम हैं। प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव की आलोचनाओं का जवाब दिया और कहा कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार को सत्ता में लाना उनका लक्ष्य है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू काफी जोर शोर से तैयारी में लगी है। वहीं तैयारियों के बीच सीएम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इन सवालों का जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जवाब दिया है।

उन्होंने कहा कि "नीतीश कुमार 'चाणक्य' हैं और यह तय करने में पूरी तरह सक्षम हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वे पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन यह फैसला पूरी तरह से उन पर निर्भर है।" प्रशांत किशोर को नहीं मानते चुनौती वहीं, जन सुराज के प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव में कोई फैक्टर साबित होंने के सवाल पर उन्होंने कहा हम उन्हें चुनौती नहीं मानते। वो एक 'एजेंसी' की तरह हैं। बिहार चुनाव के बाद वो ममता बनर्जी का राजनीतिक अभियान संभालने पश्चिम बंगाल चले जाएंगेवो यहां बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। उन्होंने आगे कहा वो एक ब्लैकमेलर के अलावा कुछ नहीं हैं। जिन नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्हें सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो दो घंटे में 10 करोड़ कमाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कैसे और कहां से। उन्हें अपने काम की प्रकृति स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में किसी ने उन्हें काम नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये राजनीतिक पार्टी बनाई है।"

सीएम नीतीश कुमार विश्वास के प्रतीक बिहार में एनडीए सरकार की हाल ही में घोषित योजनाओं की आलोचना करने वाले तेजस्वी यादव पर उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा किआरजेडी और क्या कह सकती है? क्या उन्हें कोई दिक्कत है? उनके माता-पिता ने 15 साल सत्ता में रहते हुए क्या किया?

'राजकुमार' और '9वीं फेल' तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहिए कि वो किस दुस्साहस से दावा करते हैं कि हमारे सीएम उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार विश्वास के प्रतीक हैं, और उन्होंने इसे अर्जित किया है।

2025 में फिर से नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य 2025 में नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाना है। हमारे नेता बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनकी हालिया घोषणाएं उनके कल्याण के लिए हैं।