Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बर्थडे पार्टी, सिगरेट जैसी चीजें और डैशकैम फुटेज... उदयपुर में आईटी मैनेजर से गैंगरेप मामले में क्या खुलासा हुआ?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:12 PM (IST)

    उदयपुर में एक महिला आईटी मैनेजर के साथ चलती कार में कथित दुष्कर्म के आरोप में एक स्थानीय आईटी कंपनी के सीईओ सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    उदयपुर आईटी मैनेजर गैंगरेप मामले के आरोपी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर में चलती कार में एक महिला मैनेजर के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोप में एक स्थानीय आईटी कंपनी के सीईओ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना कथित तौर पर 20 दिसंबर को सीईओ की बर्थडे पार्टी के बाद हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपियों ने कुछ नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई और बाद में उसे अपने शरीर पर चोटें मिलीं। बताया जा रहा है कि कार के डैशकैम फुटेज में हमला और आरोपियों के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई है। मामले में 23 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद गिरफ्तारियां हुईं और चार दिन की पुलिस रिमांड मिली।

    मामले से जुड़ी मुख्य बातें

    आरोपियों की पहचान आईटी कंपनी के सीईओ जयेश सिसोदिया, एग्जीक्यूटिव हेड गौरव सिरोही और उनकी पत्नी शिल्पा के रूप में हुई है। आरोप है कि यह हमला सुखेर इलाके में हुआ। इससे पहले शोभागपुरा के एक होटल में रात करीब 9 बजे कंपनी की बर्थडे पार्टी शुरू हुई थी और सुबह 1.30 बजे तक चली।

    दूसरे मेहमानों के जाने के बाद पीड़िता अकेली रह गई। आरोपियों ने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया और उसे कार में ले गए। रास्ते में तीनों ने कथित तौर पर सिगरेट जैसी चीजें खरीदीं और पीड़िता को उन्हें कंज्यूम करने के लिए मजबूर किया, जिससे वह बेहोश हो गई।

    होश आने पर पीड़िता ने बताया कि सीईओ ने उसके साथ छेड़छाड़ की और एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसके साथ दुष्क किया। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, आरोपी कथित तौर पर उसे सुबह करीब 5 बजे तक घर नहीं छोड़ा।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार के डैशकैम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरा हमला रिकॉर्ड हो गया, जिसे पीड़िता ने सबूत के तौर पर पेश किया। मेडिकल जांच में पीड़िता को मामूली चोटें पाई गईं, जिससे उसके बयानों की पुष्टि हुई।

    सुखेर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया।

    यह भी पढ़ें: ज्वेलरी और अंडरगारमेंट गायब, डैशकैम में कैद हुआ जुर्म; उदयपुर IT स्टाफ रेप केस की 10 बड़ी बातें 