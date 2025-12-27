ज्वेलरी और अंडरगारमेंट गायब, डैशकैम में कैद हुआ जुर्म; उदयपुर IT स्टाफ रेप केस की 10 बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी फर्म की महिला मैनेजर के साथ सीईओ और को-स्टाफ द्वारा दुष्कर्म की घटना के कुछ दिनों बाद इस चौंकाने वाली घटना के बारे नई डिटेस्ल सामने आई है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई और पता चला कि पीड़िता को चोटें आईं थी और उसे अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ-साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दर्द हो रहा था। पीड़िता ने कार का डैशकैम भी चेक किया, जिसमें कथित तौर पर यह घटना और आरोपियों की बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। अपनी शिकायत में उसने पुलिस के बताया कि उसकी कुछ ज्वेलरी, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे।