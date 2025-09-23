उदयपुर जाने के लिए वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रही नई ट्रेन; इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर-चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह रेल सेवा उदयपुर सिटी से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रवाना होगी जबकि चंडीगढ़ से गुरुवार और रविवार को। इस ट्रेन के चलने से उदयपुर और चंडीगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुविधा होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 25 सितम्बर 2025 को बांसवाड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी रेल सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा।
शुभारंभ के अवसर पर 25 सितंबर को उदयपुर के अतिरिक्त मावली जं व भीलवाड़ा स्टेशनों पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नियमित रेल सेवा का संचालन 27 सितंबर 2025 से शुरू होगा। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली इस ट्रेन के संचालन से इस ट्रेन के मार्ग में आने वाले स्थानों के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
सप्ताह में 2 दिन चलेगी ट्रेन
इस ट्रेन के संचालन से दो प्रमुख पर्यटन स्थल उदयपुर व चंडीगढ़ आपस में ट्रेन से सीधे रूप से जुड़ जाएंगे। नियमित संचालन के अंतर्गत गाड़ी संख्या 20989, उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई रेलसेवा 27 सितम्बर 25 से उदयपुर सिटी से प्रत्येक बुधवार व शनिवार को 16.05 बजे रवाना होकर अगले दिन 09.50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20990, चंडीगढ़-उदयपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई रेलसेवा 28 सितम्बर 25 से चंडीगढ़ से प्रत्येक गुरुवार व रविवार को 11.20 बजे रवाना होकर अगले दिन 05.25 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी।
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
यह रेल सेवा मार्ग में राणा प्रताप नगर, मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जीन्द, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र व अम्बाला कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
इस गाडी में 02 सेकंड एसी, 06 थर्ड एसी, 02 थर्ड एसी इकोनॉमी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पावर कार व 01 गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बें होंगे।
यह भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! चंडीगढ़-उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी शुरू?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।