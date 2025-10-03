'मां ICU में है छुट्टी चाहिए...' यूको बैंक के कर्मचारी को अधिकारी ने दिया ऐसा जवाब हो गया वायरल

Language
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:52 AM (IST)

    यूको बैंक के एक कर्मचारी ने जोनल अधिकारी आरएस अजीत पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। कर्मचारी ने ईमेल में बताया कि जब उसकी मां आईसीयू में थी तो अधिकारी ने छुट्टी देने के बजाय नौकरी पर लौटने को कहा। कर्मचारी ने अधिकारी के व्यवहार को तानाशाही और असंवेदनशील बताया। इस ईमेल के वायरल होने के बाद यूजर्स में आक्रोश है।

    मां ICU में है छुट्टी चाहिए (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: यूको बैंक के एक सीनियर अधिकारी पर अमानवीय और विषाक्त व्यवहार का आरोप लगा है। इसको लेकर बैंक के ही एक कर्मचारी ने एक ईमेल किया। जिसमें शिकायतकर्ता कर्मचारी ने अधिकारियों द्वारा ऐसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता बैंक कर्मचारी का यह ईमेल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    दरअसल, यूको बैंक के एक शाखा प्रबंधन की मां आईसीयू में थी। इसलिए उसने अपने बॉस जोनल अधिकारी आरएस अजीत को ईमेल किया और छुट्टी की मांग की। इस पर जोनल अधिकारी ने छुट्टी देने की बजाय शाखा प्रबंधक से वापर नौकरी पर लौटने की बात पूछ डाली।

    कर्मचारी ने अधिकारी की हरकत को बताया तानाशाही

    ईमेल में जिक्र करते हुए बैंक कर्मचारी ने जोनल अधिकारी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कर्मचारी ने कहा कि उनका यह व्यवहार अपमानजनक और असंवेदनशील है। उसने अपने इस ईमेल के जरिए कई अन्य मौकों पर भी छुट्टी का हवाला दिया है। जब उसे कथित तौर पर पारिवारिक इमरजेंसी के दौरान छुट्टी देने से मना कर दिया था।

    हर किसी की मां मरती है...

    ईमेल में एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए बताया गया कि जब एक शाखा प्रमुख की मां आईसीयू में थीं तो जोनल प्रमुख ने अधिकारी से छुट्टी देने से पहले यह पुष्टि करने को कहा कि वह कब वापस आएगा। एक अन्य मामले में जब एक शाखा प्रमुख की मां का निधन हुआ तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, "हर किसी की मां मरती है। नाटक मत करो, व्यावहारिक बनो। तुरंत जॉइन करो, वरना मैं एलडब्ल्यूपी लगा दूंगा।" हालांकि इसके बाद में अधिकारी के खिलाफ एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया था।

    क्या आप डॉक्टर हैं?

    ईमेल में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि जब एक शाखा प्रमुख की मासूम बेटी अस्पताल में एडमिट थी तो अधिकारी ने उनसे कहा, "क्या आप डॉक्टर हैं? अस्पताल में क्यों हैं? तुरंत ऑफिस जाइए, वरना मैं आपको एलडब्ल्यूपी मार्क कर दूँगा।"

    यूजर्स में आक्रोश

    बैंक कर्मचारी का यह आंतरिक ईमेल का स्क्रीनशॉट जैसे ही वायरल हुआ, यूजर्स में आक्रोश पैदा कर दिया है। यूजर्स ने इसे अनुशासन के नाम पर क्रूरता बताया है।

