नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए यूपी एसएसएफ का चल रहा प्रशिक्षण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) के 40 जवानों के एक बैच के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू किया है। इन जवानों को क्षेत्रीय रेल प्रणाली नमो भारत कारिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सीआईएसएफ के प्रशिक्षक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा संचालित रेल नेटवर्क की अन्य सुरक्षा प्रणालियों को संभालने का प्रशिक्षण देने के साथ ही एसएसएफ जवानों को एक्स-रे बैगेज सुरक्षा प्रणाली को संभालने का कौशल भी प्रदान करेंगे।

सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने क्या बताया?

सीआईएसएफ प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि पहले बैच का प्रशिक्षण छह दिनों का होगा और यह प्रशिक्षण केंद्रीय सुरक्षा बल की दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) सुरक्षा इकाई की तरफ से संचालित किया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे 200 से ज्यादा जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।