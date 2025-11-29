दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 10 स्टेशनों पर खुलेंगे व्यावसायिक केंद्र, NCRTC ने जारी की निविदा

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत क्षेत्रीय रेल कॉरिडोर के कई स्टेशनों पर व्यावसायिक स्पेस उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसके तहत कुल लगभग 706 वर्गमीटर मिश्रित निर्मित और खाली स्थानों को लाइसेंस पर देने का प्रस्ताव है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये स्पेस गाजियाबाद, दुहाई, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, परतापुर और शताब्दी नगर सहित 10 स्थानों पर उपलब्ध होंगी। एनसीआरटीसी के अनुसार, गाजियाबाद स्टेशन पर 120 और 100 वर्गमीटर तथा परतापुर स्टेशन पर 130 वर्गमीटर जैसे व्यावसायिक स्पेस उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका उपयोग यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाले दुकानों, कियोस्क तथा सेवाओं के रूप में किया जा सकेगा।

चयनित लाइसेंसधारकों को सुरक्षा, सुगमता और संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों का विकास और संचालन स्वयं करना होगा। निगम का कहना है कि इस पहल से व्यवसायों को नमो भारत परियोजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा और स्टेशन संचालन की टिकाऊ आय में भी वृद्धि होगी।

स्थानीय विक्रेताओं, रिटेलरों और सेवा प्रदाताओं से सहभागिता का आग्रह करते हुए एनसीआरटीसी ने कहा कि यह पहल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से स्टेशन परिसरों को लोगों के अनुकूल व्यावसायिक केंद्रों में विकसित करेगी। इन स्पेस का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थ आउटलेट, फार्मेसी, वेलनेस सेंटर, क्षेत्रीय उत्पादों की दुकानों और एमएसएमई स्टॉल्स के रूप में किया जा सकता है।

82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने और भारी फुटफॉल आकर्षित करने को देखते हुए निगम इसे उच्च व्यावसायिक संभावनाओं वाला क्षेत्र मानता है। आनंद विहार और सराय काले खां जैसे प्रमुख स्टेशन मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो नमो भारत कॉरिडोर को दिल्ली मेट्रो, रेलवे, आईएसबीटी और स्थानीय बस कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं।