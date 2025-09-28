Language
    गुजरात: अमरेली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला ट्रेनर विमान, पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    गुजरात के अमरेली एयरपोर्ट पर एक प्रशिक्षु विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान निजी एविएशन एकेडमी का था और हादसे में विमान क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से प्रशिक्षु पायलट सुरक्षित है। कलेक्टर विकल्प भारद्वाज के अनुसार विमान रनवे से बाहर चला गया जिसके कारण दुर्घटना हुई। नागरिक उड्डयन विभाग जांच करेगा।

    अमरेली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला ट्रेनर विमान (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। यह विमान एक निजी एविएशन एकेडमी का था। हादसे में विमान को नुकसान पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से प्रशिक्षु पायलट पूरी तरह सुरक्षित है।

    अमरेली कलेक्टर विकल्प भारद्वाज ने बताया कि विमान उतरते ही अचानक रनवे से बाहर चला गया और पास के कच्चे हिस्से में जा अटका। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन विभाग इस मामले की जांच करेगा।

    स्थानीय व्यक्ति ने हादसे का बनाया वीडियो

    हादसे के बाद एक स्थानीय व्यक्ति ने वीडियो बनाया, जिसमें विमान रनवे से कुछ दूरी पर झुका हुआ दिखाई दे रहा था। यह हादसा होते ही आसपास लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

    इसी साल घटी थी बड़ी घटना

    गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल अप्रैल में अमरेली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक ट्रेनर विमान पास के रिहायशी इलाके में गिर गया था। उस हादसे में प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई थी। नए हादसे ने एक बार फिर ट्रेनर विमानों की सुरक्षा और मेंटेनेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

