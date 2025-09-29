पश्चिम बंगाल के श्यामनगर स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से महिला और बच्चे समेत तीन की मौत

उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लेवल क्रासिंग गेट समय पर न खुलने के कारण एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुँच सकी जिससे पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने में देरी हुई। घटना के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

जागरण संवाददाता, कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई। सही समय पर लेवल क्रासिंग गेट न खुलने के कारण एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक महिला अपने बच्चे के साथ रेलवे लाइन पार कर रही थी। उसी समय बच्चा उसकी गोद से तीन नंबर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। वह बच्चे को उठाने गई। उसी समय गौड़ एक्सप्रेस तीन नंबर रेलवे ट्रैक पर आ रही थी। यह देखकर स्टेशन पर मौजूद एक फल विक्रेता मां और बच्चे को बचाने गया। गौड़ एक्सप्रेस ने तीनों को टक्कर मार दी। वे ट्रैक से नीचे गिर गए।