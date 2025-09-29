Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम बंगाल के श्यामनगर स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से महिला और बच्चे समेत तीन की मौत

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:19 PM (IST)

    उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लेवल क्रासिंग गेट समय पर न खुलने के कारण एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुँच सकी जिससे पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने में देरी हुई। घटना के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    पश्चिम बंगाल के श्यामनगर स्टेशन पर बड़ा हादसा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई। सही समय पर लेवल क्रासिंग गेट न खुलने के कारण एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक महिला अपने बच्चे के साथ रेलवे लाइन पार कर रही थी। उसी समय बच्चा उसकी गोद से तीन नंबर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। वह बच्चे को उठाने गई। उसी समय गौड़ एक्सप्रेस तीन नंबर रेलवे ट्रैक पर आ रही थी। यह देखकर स्टेशन पर मौजूद एक फल विक्रेता मां और बच्चे को बचाने गया। गौड़ एक्सप्रेस ने तीनों को टक्कर मार दी। वे ट्रैक से नीचे गिर गए।

    स्थानीय लोगों ने लगाए ये आरोप

    स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हालांकि तीनों को बचाने और उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेटमैन ने सही समय पर लेवल क्रासिंग गेट नहीं खोला।

    समय पर नहीं मिली एम्बुलेंस

    नतीजतन, एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी। तीनों को थोड़ी दूर ले जाया गया। फिर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने काफी देर तक जाम कर दिया।

    यह भी पढ़ें: कोलकाता में बारिश से हुए जलजमाव को लेकर भाजपा-तृणमूल आमने सामने, एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार

    यह भी पढ़ें: बंगाल सरकार व विश्वभारती में फिर विवाद, बिना अनुमति तोरण द्वार के निर्माण का आरोप