बंगाल सरकार व विश्वभारती में फिर विवाद, बिना अनुमति तोरण द्वार के निर्माण का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार व विश्वभारती प्रबंधन में फिर विवाद छिड़ गया है। राज्य सरकार ने विश्वभारती पर उसकी अनुमति बिना तोरण द्वार के निर्माण का आरोप लगाया है।

सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग की ओर से विश्वभारती प्रबंधन को अनुमति संबंधित कागजात दिखाने को कहा गया था, जो वह कथित तौर पर नहीं दिखा पाया है। इसके बाद तोरण द्वार का निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया है।