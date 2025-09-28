दुर्गा पंडाल में 'काबा गीत' को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, राहुल गांधी भी निशाने पर
बंगाल में दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में काबा और मदीना के संदर्भ में गाना गाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे हिंदू परंपराओं पर तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या यह सब सनातन धर्म को समाप्त करने के आइएनडीआइए के प्रयासों का हिस्सा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल में एक दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में काबा और मदीना के संदर्भ में गीत गाए जाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई और इसे हिंदू परंपराओं पर तुष्टीकरण की राजनीति की गहरी छाया करार दिया।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखक बानू मुश्ताक द्वारा हाल ही में मैसुरु में दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करने के मुद्दे को कोलकाता के पंडाल की घटना के साथ जोड़ते हुए सवाल किया, क्या यह सब 'सनातन धर्म को समाप्त' करने के आइएनडीआइए के प्रयासों का हिस्सा है।
भाजपा का निशाना
सुधांशु ने कहा, देश को गहरी साजिश के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून के आलोचकों से पूछा कि क्या वे दुर्गा पंडाल में किसी अन्य धर्म का महिमामंडन करने वाले गीत के गायन को 'मधुर, धर्मनिरपेक्ष संगीत' मानते हैं।
गौरतलब है कि वक्फ कानून के विरोधियों ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों की उपस्थिति के प्रविधान पर आपत्ति जताई है।उन्होंने कहा, किसी धर्म की प्रशंसा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन संदेह तब पैदा होता है जब यह मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दुर्गा पंडाल में ऐसा हो रहा हो।
राहुल गांधी पर बोला हमला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अतीत में हिंदू प्रथाओं पर निशाना साधा है। सुधांशु ने राहुल और ममता से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।सुधांशु ने राहुल की विदेश यात्रा के लिए भी कटाक्ष किया। कहा, विपक्ष के नेता फिर विदेश गए हैं, जैसा कि उनकी आदत है। मीडिया को संदिग्ध लोगों और भारत-विरोधी टिप्पणियों के साथ उनकी बैठक के लिए तैयार रहना चाहिए।
भाजपा के आइटी विभाग के प्रमुख और बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ममता के सहयोगी मदन मित्रा ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर गीत गाया, मेरे दिल में काबा और मेरी आंखों में मदीना है। मालवीय ने कहा, सनातन धर्म को बंगाल में कुचला जा रहा है। राज्य के ¨हदुओं को अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, अन्यथा, बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
