कोलकाता में बारिश से हुए जलजमाव को लेकर भाजपा-तृणमूल आमने सामने, एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार

कोलकाता के बड़े हिस्से में जलभराव जन जीवन अस्त-व्यस्त होने और रात भर हुई व्यापक एवं मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम सात लोगों की बिजली गिरने से मौत हो जाने के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के बड़े हिस्से में जलभराव, जन जीवन अस्त-व्यस्त होने और रात भर हुई व्यापक एवं मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम सात लोगों की बिजली गिरने से मौत हो जाने के बाद, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कोलकाता की जलमग्न सड़कों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए और टीएमसी द्वारा संचालित कोलकाता नगर निगम पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने भाजपा पर घृणा फैलाने के लिए बारिश को हथियार बनाने का आरोप लगाया।

कोलकाता में जलजमाव के लिए केंद्र जिम्मेदार : ममता कोलकाता व आसपास के इलाकों में बीती रात मूसलाधार बारिश के कारण जमजमाव, जनजीवन ठप पड़ने और विभिन्न स्थानों पर करंट लगने से 10 लोगों की मौत की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दुख जताते हुए स्थिति को अभूतपूर्व बताया।

सीएम ममता ने कहा कि केंद्र के अधीन फरक्का बैराज व डीवीसी के डैमों की वर्षों से डे्रजिंग (ठीक से सफाई) नहीं होने के चलते हर बार जब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होती है, तो वहां का पानी बंगाल आ जाता है, जिससे यहां जलभराव हो जाता है।

उन्होंने इस स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा उन्होंने करंट से मौतों के लिए निजी बिजली कंपनी सीईएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। कोलकाता में जलजमाव व करंट से मौतों के लिए ममता जिम्मेदार : सुवेंदु बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता व आसपास के इलाकों में बीती रात मूसलाधार बारिश के कारण जमजमाव, जनजीवन ठप पडऩे और विभिन्न स्थानों पर करंट लगने से 10 लोगों की मौत की घटना के लिए मंगलवार को सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। सुवेंदु ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी के विनाशकारी कुशासन से जूझ रहे हैं।