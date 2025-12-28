विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल ने जारी किया नया नारा और लोगो

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा (विस) चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति को धार देते हुए नया चुनावी नारा और लोगो जारी किया है।

शनिवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर जारी किए गए नए नारे 'जोतोई कोरो हमला, आबार जीतबे बांग्ला' (जितने भी हमले कर लो, बंगाल फिर जीतेगा) के जरिए सत्तारूढ़ दल ने एकजुटता का संदेश दिया है।

नए लोगो में ममता बनर्जी की भी तस्वीर

वहीं नए लोगो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें प्रमुखता से हैं। तृणमूल ने इस अभियान को बंगाल की जनता के स्वाभिमान और केंद्र की कथित दमनकारी नीतियों के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में पेश किया है।