SIR पर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में TMC, 31 दिसंबर को EC जाएंगे पार्टी के नेता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण ( एसआईआर) के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटते देख तृणमूल कांग्रेस फिर से चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं ने आयोग से 31 दिसंबर का समय मांगा है, जिसकी स्वीकृत आयोग ने दी है।

माना जा रहा है कि राज्य में आयोग के काम-काज के तरीके व मतदाता सूची ने काटे गए नामों की सूची का मुद्दा वह आयोग से मुलाकात के दौरान उठा सकती है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने 28 नवंबर को भी आयोग से मुलाकात की थी। इस बार आयोग से मिलने वाले तृणमूल कांग्रेस नेताओं में अभिषेक बनर्जी भी शामिल है।

दावे-आपत्तियों का दौर 22 जनवरी तक खत्म होगा सूत्रों की मानें तो तृणमूल कांग्रेस की यह सक्रियता उस समय बढ़ी हुई है, जब ड्राफ्ट सूची पर दावे-आपत्तियों का दौर 22 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। इससे पहले आयोग ने गणना फार्मों की जांच के बाद करीब एक करोड़ लोगों के दस्तावेजों को संदिग्ध मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इससे पहले ड्राफ्ट सूची से ही 58 लाख से अधिक मतदाताओं को बाहर कर दिया गया था।