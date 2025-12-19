'भगवान राम मुस्लिम थे', TMC विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल; बीजेपी भड़की

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री मदन मित्रा द्वारा भगवान राम को लेकर कथित विवादास्पद टिप्पणी सामने आई है, जिसपर विवाद खड़ा हो गया है।

इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषण का एक क्लिप प्रसारित हुआ है, जिसमें टीएमसी विधायक दावा कर रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। उनके इस बयान पर भाजपा भड़क उठी है।

बीजेपी ने साधा टीएमसी पर निशाना

बंगाल भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा के भाषण का वीडियो साझा करते हुए इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। साझा किए गए वीडियो में मित्रा को एक सार्वजनिक सभा में भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करते सुना जा सकता है। हालांकि दैनिक जागरण ने इस वीडियो की सत्यता की जांच नहीं की है।