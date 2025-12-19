Language
    'भगवान राम मुस्लिम थे', TMC विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल; बीजेपी भड़की

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम बताया है। उनके इस बयान से ...और पढ़ें

    बंगाल में टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री मदन मित्रा द्वारा भगवान राम को लेकर कथित विवादास्पद टिप्पणी सामने आई है, जिसपर विवाद खड़ा हो गया है।

    इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषण का एक क्लिप प्रसारित हुआ है, जिसमें टीएमसी विधायक दावा कर रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। उनके इस बयान पर भाजपा भड़क उठी है।

    बीजेपी ने साधा टीएमसी पर निशाना

    बंगाल भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा के भाषण का वीडियो साझा करते हुए इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। साझा किए गए वीडियो में मित्रा को एक सार्वजनिक सभा में भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करते सुना जा सकता है। हालांकि दैनिक जागरण ने इस वीडियो की सत्यता की जांच नहीं की है।

    प्रदेश भाजपा ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा- हमारी संस्कृति और इतिहास का यह लगातार अपमान है। यह अवैध बांग्लादेशियों को एक साफ संदेश है कि टीएससी सबसे 'हिंदू-विरोधी' पार्टी है, और इसलिए उनके विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा ने टीएससी को मित्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती भी दी।

    टीएमसी ने विधायक के बयान से किनारा

    दूसरी ओर, सत्तारूढ़ टीएससी ने अपने विधायक की इस कथित टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम सभी 'रामायण' और अयोध्या के बारे में जानते हैं और मदन मित्रा जो कह रहे हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

    विधायक के करीबियों ने वीडियो को झूठा व मनगढ़ंत बताया

    वहीं, विधायक मित्रा ने इसपर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि उनके करीबी सूत्रों ने दावा है किया कि वीडियो झूठा, मनगढ़ंत और एआइ-जनरेटेड है। बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब मदन मित्रा ने अपने बयानों से विवाद खड़ा किया है।

