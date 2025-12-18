HC ने मेसी के कार्यक्रम के दौरान तोड़फोड़ पर बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट, 22 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गत शनिवार को साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना पर बंगाल सरकार से 22 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने सरकार को यह निर्देश दिया है। उसी दिन इस मामले पर सुनवाई भी होगी। मालूम हो कि घटना को लेकर हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं। एक भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी एवं अन्य दो बिलवादल भट्टाचार्य व सब्यसाची चट्टोपाध्याय नामक अधिवक्ताओं की ओर से दायर की गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन याचिकाओं में कार्यक्रम के टिकटों की बिक्री में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है। एसआइटी ने शुरू की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना वाले दिन का स्टेडियम का वीडियो फुटेज खंगाला जा रहा है।

जांच दल यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड पर पानी की बोतलें फेंकने की शुरुआत दर्शक दीर्घा के किस हिस्से से हुई थी। प्रारंभिक जांच के आधार पर अनुमान है कि सबसे पहले स्टेडियम के लोअर टियर से बोतलें फेंकी गई थीं।

आयोजकों पर मनमानी का आरोप मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले में सरकार की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा, राज्य पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार व बिधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार ने जवाब दे दिया है।