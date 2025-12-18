Language
    HC ने मेसी के कार्यक्रम के दौरान तोड़फोड़ पर बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट, 22 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल्टलेक स्टेडियम में लियोन मेसी के कार्यक्रम में तोड़फोड़ पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने सरकार को 22 दिसंबर तक रि ...और पढ़ें

    आगामी 22 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गत शनिवार को साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना पर बंगाल सरकार से 22 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने सरकार को यह निर्देश दिया है। उसी दिन इस मामले पर सुनवाई भी होगी। मालूम हो कि घटना को लेकर हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं। एक भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी एवं अन्य दो बिलवादल भट्टाचार्य व सब्यसाची चट्टोपाध्याय नामक अधिवक्ताओं की ओर से दायर की गई हैं।

    इन याचिकाओं में कार्यक्रम के टिकटों की बिक्री में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है। एसआइटी ने शुरू की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना वाले दिन का स्टेडियम का वीडियो फुटेज खंगाला जा रहा है।

    जांच दल यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड पर पानी की बोतलें फेंकने की शुरुआत दर्शक दीर्घा के किस हिस्से से हुई थी। प्रारंभिक जांच के आधार पर अनुमान है कि सबसे पहले स्टेडियम के लोअर टियर से बोतलें फेंकी गई थीं।

    आयोजकों पर मनमानी का आरोप

    मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले में सरकार की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा, राज्य पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार व बिधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार ने जवाब दे दिया है।

    सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खेल सचिव ने कहा है कि कार्यक्रम के जिस तरह से आयोजन की बात कही गई थी, आयोजकों ने उस तरह से कुछ नहीं किया। सारा कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक किया।

    सौरव ने अधिकारी के विरुद्ध दर्ज कराई शिकायत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अर्जेंटीना फुटबाल टीम के कोलकाता आधारित एक फैन क्लब के उत्तम साहा नामक अधिकारी के विरुद्ध कोलकाता पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि वह शख्स साल्टलेक स्टेडियम की घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर उनपर झूठे आरोप लगा रहा है और असम्मानजनक टिप्पणी कर रहा है।

