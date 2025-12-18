बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, वाममोर्चा के साथ गठबंधन के लिए 50-50 के फार्मूले की रखी शर्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू दी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अकेले चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। बंगाल कांग्रेस का कहना है कि वाममोर्चा के साथ गठबंधन का कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, इसलिए अकेले लड़ना ही सबसे मुफीद है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी माकपा नेतृत्व वाले वामपंथी दलों के गठबंधन वाममोर्चा के साथ समझौते के पक्ष में हैं।

प्रदेश की मौजूदा इकाई का मानना है कि अगर नेतृत्व ये तय करे कि वाममोर्चा के साथ गठबंधन हो तो 50-50 के फार्मूले पर हो। इससे पहले वाममोर्चा के साथ गठबंधन 2:1 के अनुपात पर होता था लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस आधे-आधे सीट पर लड़ना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस 100 से 125 सीट पर चुनाव गंभीरता से लड़ना चाहती है।

नहीं हुई है आधिकारिक घोषणा इसे लगता है कि इस स्थिति में वह 15 से 25 सीट जीतने की स्थिति में होगी क्योंकि अभी भी दो तीन जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार जैसे इलाकों में कांग्रेस की उपस्थिति अच्छी है। हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।