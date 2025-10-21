VIDEO: रेल यात्रा के दौरान बीमार हुआ यात्री, स्टाफ के इस कदम से तुरंत पहुंची मदद; लोग कर रहे तारीफ
पलक्कड़ जंक्शन पर 22503 कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 24 वर्षीय यात्री को जबड़े में फ्रैक्चर होने पर डॉ. जिथिन पी.एस. ने त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान की। जिसके बाद यात्री ने अपनी यात्रा जारी रखी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्याकुमारी – डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री को सफर के बीच में स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके तुरंत बाद उसे पलक्कड़ जंक्शन पर मेडिकल सहायता दी गई।
जानकारी के अनुसार, 24 साल के यात्री 22503 कन्याकुमारी – डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस यात्रा कर रहा था। इसी यात्रा के दौरान उसका जबड़ा खिसक गया था। रेलवे स्टाफ की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण यात्री को समय रहने चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई।
बताया जा रहा है कि पलक्कड़ के रेलवे हॉस्पिटल में डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डॉ. जितिन पी एस स्टेशन पहुंचे और यात्री को देखा। यात्री तबीयत देखने के बाद उन्होंने उसे आवश्यक परामर्श दिया और मौके पर ही डिस्लोकेशन को ठीक किया, जिससे यात्री को काफी राहत हुई।
वीडियो आया सामने
दक्षिण रेलवे के एक्स अकाउंट से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इस वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया कि लक्कड़ जंक्शन पर तुरंत मेडिकल मदद मिली। ट्रेन नंबर 22503 कन्याकुमारी – डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक 24 साल के पैसेंजर को जबड़े में दिक्कत हुई और उसे डॉ. जितिन पी.एस., DMO/RH पलक्कड़ से समय पर मेडिकल मदद मिली। पैसेंजर ने सुरक्षित रूप से सफर फिर से शुरू कर दिया।
अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं और रेलवे की ओर से प्रदान की गई इस सहायता की सराहना कर रहे हैं। इस घटना ने साबित किया है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेंड लोगों का होना काफी आवश्यक है।
