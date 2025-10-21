VIDEO: रेल यात्रा के दौरान बीमार हुआ यात्री, स्टाफ के इस कदम से तुरंत पहुंची मदद; लोग कर रहे तारीफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्याकुमारी – डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री को सफर के बीच में स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके तुरंत बाद उसे पलक्कड़ जंक्शन पर मेडिकल सहायता दी गई। जानकारी के अनुसार, 24 साल के यात्री 22503 कन्याकुमारी – डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस यात्रा कर रहा था। इसी यात्रा के दौरान उसका जबड़ा खिसक गया था। रेलवे स्टाफ की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण यात्री को समय रहने चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि पलक्कड़ के रेलवे हॉस्पिटल में डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डॉ. जितिन पी एस स्टेशन पहुंचे और यात्री को देखा। यात्री तबीयत देखने के बाद उन्होंने उसे आवश्यक परामर्श दिया और मौके पर ही डिस्लोकेशन को ठीक किया, जिससे यात्री को काफी राहत हुई।