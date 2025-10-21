पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज पर विवाद, बीजेपी सांसद ने गौमूत्र से किया 'शुद्धिकरण'

विपक्ष का पलटवार

विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सांसद की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। एनसीपी की प्रवक्ता रूपाली पाटिल ठोंबरे ने पुलिस से मेधा कुलकर्णी के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, "पुणे में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सद्भाव से रहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा बना रही है।"

एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारीस पठान ने बीजेपी पर भारत की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, तो इसमें क्या परेशानी है? संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। बीजेपी को अपने मन की नफरत को शुद्ध करना चाहिए।"