    पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज पर विवाद, बीजेपी सांसद ने गौमूत्र से किया 'शुद्धिकरण'

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गौमूत्र छिड़ककर और शिव वंदना करके 'शुद्धिकरण' समारोह आयोजित किया है। इसके बाद सियासी आरोप-प्रत्यारोप जारी है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गौमूत्र छिड़ककर और शिव वंदना करके 'शुद्धिकरण' समारोह आयोजित किया।

    इस घटना ने महाराष्ट्र में तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। मेधा कुलकर्णी ने शनिवार वाडा को मराठा साम्राज्य का प्रतीक बताते हुए इसे नमाज के लिए अनुचित स्थान करार दिया।

    उन्होंने कहा, "यह पुणेकरों के लिए चिंता और आक्रोश का विषय है। हमने शनिवार वाडा में शिव वंदना की और स्थान को शुद्ध किया। हम भगवा झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने रोक दिया।"

     

     

    विपक्ष का पलटवार

    विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सांसद की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। एनसीपी की प्रवक्ता रूपाली पाटिल ठोंबरे ने पुलिस से मेधा कुलकर्णी के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, "पुणे में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सद्भाव से रहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा बना रही है।"

    एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारीस पठान ने बीजेपी पर भारत की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, तो इसमें क्या परेशानी है? संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। बीजेपी को अपने मन की नफरत को शुद्ध करना चाहिए।"

    अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज

    पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के एक अधिकारी की शिकायत पर अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने शनिवार वाडा में नमाज़ पढ़ी थी। पुलिस ने कहा, "शनिवार वाडा एक ASI संरक्षित स्मारक है। हम ASI की शिकायत और आवश्यकताओं के आधार पर कार्रवाई करेंगे। स्मारक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी को भी परिसर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।"

    महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी नमाज की घटना की निंदा की और कहा, "शनिवार वाडा हिंदू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ें, तो क्या मुस्लिम समुदाय को ठेस नहीं पहुंचेगी? नमाज़ के लिए मस्जिद जाएं।"