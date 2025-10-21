केरल: मंदिर के बाहर नशे में धुत दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा, 5 आरोपी गिरफ्तार
केरल के अलाप्पुझा में पांच लोगों को दो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और उन्हें परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना दिवाली की रात तब हुई जब पुलिसकर्मियों ने नशे की हालत में मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे इन लोगों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के अलाप्पुझा में 5 लोगों पर पुलिसकर्मियों को परेशान करने और मारपीट करने का आरोप है। पांचों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटना में दोनों पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आईं हैं।
दरअसल दीवाली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केरल के एक मंदिर में 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस बीच पांचों आरोपियों ने मिलकर पुलिसकर्मियों पर ही हाथ छोड़ दिया।
मंदिर में जाने से रोकने पर हुआ बवाल
इस घटना की जानकारी देते हुए कुठियाथोड़े पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि दीवाली के मौके पर 2 पुलिसकर्मियों को एक मंदिर में तैनात किया गया था। रात को लगभग 10 बजे कुछ लोग नशे की हालत में मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे थे। इससे मंदिर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी।
मंदिर के बाहर मौजूद दोनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानें। वहीं, जबरदस्ती करने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को ही पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि, मामले की सूचना मिलते ही बाकी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची।
पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार
पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें आईं हैं, लेकिन उनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
