केरल: सिग्नल तोड़कर भागे 19 साल के युवक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, पुलिस ने धर दबोचा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक 19 साल के युवक ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी आरोपी युवक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए निकला और महिला को ठोकर मारते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह घटना केरल के त्रिशूर जिले में पुथुकड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ज 544 पर देखने को मिली। शनिवार की सुबह 8 बजे वृद्ध महिला का एक्सीडेंट हुआ और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं हैं। आरोपी युवक की पहचान 19 वर्षीय इमैनुएल के रूप में हुई है।

पीड़िता अस्पताल में भर्ती केरल पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है। फुटेज में युवक 68 वर्षीय महिला को टक्कर मारते दिखाई दे रहा है। हादसे के बाद इमैनुएल फौरन मौके से फरार हो गया। वहीं, आसपास मौजूद लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

हादसे की जानकारी मिलते ही केरल पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि इमैनुएल पुथुक्कड़ सिग्नल से तो गुजरा, लेकिन वो पलियेक्करा टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचा।