    VIDEO: त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, 200 गाड़ियां जलकर खाक

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर रविवार को भीषण आग लग गई, जिससे प्लेटफॉर्म 2 के पास पार्किंग में खड़ी 200 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। सुबह करी

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर रविवार को भीषण आग लग गई, जिसमें स्टेशन के पास बनी पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा टू-व्हीलर गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास बने टू-व्हीलर पार्किंग एरिया में हुई, जिससे यात्रियों और आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई।

    शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग लगने की जानकारी सुबह करीब 6.45 बजे मिली। आग की लपटों नें तेजी से पार्किंग एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। यहां रोजाना आमतौर पर 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े होते हैं।

     माना जा रहा है कि खड़ी गाड़ियों में मौजूद फ्यूल की वजह से आग तेजी से फैली और उसकी तीव्रता बढ़ गई, जिससे कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए।

    फायर टेंडर्स ने आग पर पाया काबू

    फायर टेंडर्स को आग बुझाने में करीब आधा घंटे के समय लगा और आग के सफलतापूर्वक बुझा दिया गया। हालांकि धुआं पूरे इलाके में कुछ समय तक छाया रहा, जिससे यात्रियों और स्टेशन स्टाफ को परेशानी की सामना करना पड़ा।

    कई गाड़ियां पूरी तरह जलकर हुईं खाक

    चश्मदीदों ने बताया कि कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, जबकि कई अन्य को आंशिक नुकसान हुआ। पार्क की गई गाड़ियों के मालिक, जिनमें से कई रोजा आने-जाने वाले लोग हैं, घटना के बारे में सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी दोपहिया गाड़ियां जलकर राख हो गई थीं। नष्ट हुई गाड़ियों की सही संख्या का पता अभी अधिकारी लगा रहे हैं।

    हालांकि, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, फ्यूल लीक या किसी अन्य कारण से लगी थी।

