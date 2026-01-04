फरीदाबाद में अजरौंदा चौक के पास चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे ड्राइवर
फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर अजरोंडा चौक के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया। आग लगने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर अजरोंडा चौक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना कुछ देर पहले की है। गनीमत रही कि कार चालक समय रहते वाहन से बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले कार के बोनट से घना धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू-धू कर जलने लगी। हाईवे पर यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन संभावना है कि शॉर्ट सर्किट या इंजन ओवरहीटिंग इसका कारण हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।