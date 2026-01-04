फरीदाबाद में अजरौंदा चौक के पास चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे ड्राइवर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर अजरोंडा चौक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना कुछ देर पहले की है। गनीमत रही कि कार चालक समय रहते वाहन से बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई।





प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले कार के बोनट से घना धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू-धू कर जलने लगी। हाईवे पर यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा।



