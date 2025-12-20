Language
    'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे'; TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चेतावनी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:37 AM (IST)

    टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी है कि 'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे'। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलच ...और पढ़ें

    टीएमसी के निलंबित विधायक के बिगड़े बोल। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले में तीन साल के अंदर बाबरी नाम की मस्जिद बनाई जाएगी और यह अयोध्या नहीं, बाबरी मस्जिद को कोई छू नहीं सकता। फरवरी 2026 से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।

    हुमायूं ने कहा कि मेरा बाबर से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने इसका नाम बाबरी मस्जिद इसलिए रखा क्योंकि लोगों को आज भी दर्द होता है। तमाम समर्थकों और दानदाताओं से 20 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं और यह रकम पूरी तरह से मस्जिद के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

    तीन साल में पूरा होगा मस्जिद का निर्माण कार्य

    फरवरी में तैयारियां शुरू हो जाएंगी और तीन साल में मस्जिद पूरी हो जाएगी। हर हफ्ते यहां शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाएगी, लाखों ईंटें पहले ही आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान जय श्रीराम बोलना सही है, तो अल्लाह हू अकबर बोलना भी सही है।

    हुमायूं कबीर ने रखी थी बाबरी मस्जिद की नींव

    उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी।

