वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रेलवे लेकर आया 'एआई कवच', जारी किया टेंडर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम में हाल ही में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आकर आठ हाथियों की मौत के बाद रेलवे ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 981 किलोमीटर रेलमार्ग पर एआई आधारित प्रणाली लगाने का फैसला किया है, जिससे ट्रेन आने से पहले ही पटरियों के पास मौजूद हाथियों और अन्य जंगली जानवरों का पता चल सकेगा।
रेलवे ने एआई-सक्षम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह प्रणाली पहले से ही पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 141 किलोमीटर हिस्से में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रही है। नए विस्तार के बाद इसका दायरा बढ़कर 1,122 किलोमीटर हो जाएगा।
एआई आधारित कैमरे भी लगाए जाएंगे
आईडीएस पटरियों के आसपास हाथियों की हलचल को पहचानकर लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को रियल-टाइम अलर्ट भेजता है, जिससे ट्रेन की गति कम करने या समय रहते रोकने जैसे कदम उठाए जा सकें।
इसके अलावा, रेलवे एआई आधारित कैमरे भी लगाएगा, जो शेर, बाघ और अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी का संकेत ट्रेन को आधा किलोमीटर पहले ही दे देंगे। प्रणाली अप्रैल 2026 तक होगी लागू रेलवे मंत्रालय ने कहा कि तकनीक आधारित ये कदम केवल हादसों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षित रेल संचालन के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अनुसार, सभी चिन्हित हाथी गलियारों में यह प्रणाली अप्रैल 2026 तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।
