Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असम में रेल पटरियों पर हाथियों की मौत पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट : भूपेंद्र यादव

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:13 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र ने असम के होजाई जिले में ट्रेन की चपेट में आने से सात हाथियों की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है। उन् ...और पढ़ें

    Hero Image

    केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि केंद्र ने असम के होजाई जिले में एक दिन पहले ट्रेन की चपेट में आने से सात हाथियों की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है।

    पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र ने यह भी कहा कि सभी राज्यों को रेल पटरियों के किनारे हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने को कहा गया है।

    दिया गया ये निर्देश

    बंगाल के सुंदरबन में 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों को पटरियों के किनारे हाथियों की आवाजाही के संबंध में राज्यों के वन विभागों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है। लोको पायलट (ट्रेन चालकों) और वन अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात हाथियों की हो गई थी मौत

    मालूम हो कि होजाई जिले में शनिवार तड़के हाथियों के एक झुंड के सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से सात हाथियों की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। इस दौरान ट्रेन के पांच डिब्बे और इंजन भी पटरी से उतर गए थे। मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों को राजमार्गों पर हाथियों की आवाजाही के बारे में वन विभाग को जानकारी देते रहने के लिए भी कहा गया है।

    यह भी पढ़ें: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टक्कर में कई हाथी मरे; 5 डिब्बे पटरी से उतरे