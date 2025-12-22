असम में रेल पटरियों पर हाथियों की मौत पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट : भूपेंद्र यादव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि केंद्र ने असम के होजाई जिले में एक दिन पहले ट्रेन की चपेट में आने से सात हाथियों की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र ने यह भी कहा कि सभी राज्यों को रेल पटरियों के किनारे हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने को कहा गया है।

दिया गया ये निर्देश

बंगाल के सुंदरबन में 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों को पटरियों के किनारे हाथियों की आवाजाही के संबंध में राज्यों के वन विभागों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है। लोको पायलट (ट्रेन चालकों) और वन अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है।