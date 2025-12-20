असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टक्कर में कई हाथी मरे; 5 डिब्बे पटरी से उतरे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।असम के लुमडिंग डिवीजन में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। फिलहाल इस हादसे के चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं बाधित हो गईं। रेलवे ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर आगे की यात्रा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है।

कहां हुई दुर्घटना? दरअसल, यह रेल दुर्घटना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग डिवीजन के तहत जमुनामुख-कामपुर खंड में हुई। जब शनिवार सुबह असम में जंगली हाथियों के झुंड से राजधानी एक्सप्रेस टकरा गई। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई।

जानकारी के अनुसार, दुर्घटनास्थल गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर स्थित है। घटना के तुरंत बाद राहत ट्रेनें और रेलवे अधिकारी बचाव अभियान शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। पटरी पर हाथियों के शरीर के टुकड़े बिखरने और डिब्बे उतरने के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।