'मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती', तेलंगाना में वार्डन ने छात्रा पर बरसाए डंडे; वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया प्रशासन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के हॉस्टल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। गर्ल्स हॉस्टल की एक वार्डन ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। हॉस्टल के कमरे में छात्रा पर छड़ी बरसाने का वीडियो वायरल हो गया है। कई छात्राओं ने वार्डन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वार्डन छात्रा को डंडे से मार रही हैं। वार्डन की पहचान भवानी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, परीक्षा के बाद छात्रा अचानक बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके कारण वार्डन गुस्सा हो गई।

वार्डन ने छात्रा को क्यों पीटा? वार्डन ने छात्रा पर चिल्लाते हुए कहा, "तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई थी। तुम्हे एहसास भी है कि जब तुम नहीं मिली तो मैं कितनी टेंशन में आ गई थी।" इतना कहने के बाद वार्डन ने छड़ी उठाई और छात्रा को पीटना शुरू कर दिया।

कैमरे में कैद हुई घटना वीडियो में छात्रा लगातार हाथ जोड़कर वार्डन से माफी मांग रही है, लेकिन वार्डन उसको पीट रही है। हॉस्टल में मौजूद अन्य छात्राओं ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह घटना 24 नवंबर की है, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वार्डन के खिलाफ मामला दर्ज घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया। जिला प्रशासन की तरफ से इसपर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, वार्डन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।