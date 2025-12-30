लग्जरी लाइफस्टाइल से अंडरवर्ल्ड तक... कौन है राव इंद्रजीत यादव? जिसके ठिकानों पर ED ने मारा छापा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बताया कि उसने दिल्ली और हरियाणा में दस जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई राव इंद्रजीत यादव नाम के एक अपराधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई, जो इस समय UAE भाग गया है।

तलाशी अभियान के दौरान पांच लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये कैश, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और यादव और उसके साथियों से जुड़ा डिजिटल डेटा ज़ब्त किया गया। ED ने यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है. यादव कथित तौर पर पिछले साल रोहतक में एक बिजनेसमैन की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट के देश भाग गया था। उस पर जबरन वसूली, प्राइवेट फाइनेंसरों से जबरन लोन सेटलमेंट, हथियारों से धमकाने और ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से कमीशन कमाने का आरोप है। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यादव और उसके साथियों के खिलाफ दायर 15 से ज्यादा मामलों और चार्जशीट के आधार पर की है।

View this post on Instagram A post shared by Rao Inderjeet Singh (@raoinderyadav) कौन है राव इंद्रजीत यादव? राव इंद्रजीत यादव Gem Records Entertainment Pvt Ltd नाम की एक म्यूजिक कंपनी का मालिक हैं, जिसे 'Gems Tunes' के नाम से चलाया जाता है। यादव द्वारा 2006 में शुरू किया गया 'Gems Tunes' एक वीडियो-ऑन-डिमांड (OTT) प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जो हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी में रीजनल गाने बनाता और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंस्टाग्राम पर उनके 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। उसे अक्सर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें करते देखा जाता है। ED ने कहा कि यादव ने वसूली करने वाले के तौर पर काम किया, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये के कुछ बड़े प्राइवेट लोन ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल विवादों का जबरन सेटलमेंट करवाया गया।

आरोप है कि ये सेटलमेंट धमकियों, डराने-धमकाने और लोकल गैंग के हथियारबंद साथियों के इस्तेमाल से किए गए, जिसमें विदेश से काम करने वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने बताया कि इन गैर-कानूनी सेटलमेंट के जरिए, उसने कथित तौर पर इन कंपनियों से कमीशन के तौर पर कई करोड़ रुपये कमाए हैं।

एजेंसी ने कहा, 'यादव ने इन धोखे वाले तरीकों से जो करोड़ों की इनकम जेनरेट की, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियों, लग्जरी कारों को खरीदने और शानदार जिंदगी जीने के लिए किया गया, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में कम से कम इनकम दिखाई गई।' तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि यादव ने कॉर्पोरेट घरानों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच लोन सेटलमेंट के लिए एक वेबसाइट पोर्टल बनाया और चलाया था।

राव इंद्रजीत यादव का आपराधिक इतिहास दिसंबर 2024 में रोहतक में एक फाइनेंसर मनजीत दिघल की हत्या कर दी गई थी। हिमांशु भाऊ नाम के एक गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में राव इंद्रजीत यादव का नाम भी सामने आया। इसके बाद यादव देश छोड़कर भाग गया।

इस साल जुलाई में, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर पर हुई फायरिंग के मामले में उसका नाम सामने आया था। एक महीने बाद, फाजिलपुरिया के सहयोगी रोहित शौकीन की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यादव और उसके साथियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली।